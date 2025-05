Torino-Inter 0-2, Asllani la chiude nella ripresa! Pressione al Napoli

Termina 0-2 Torino-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1

SECONDO TEMPO – Si torna in campo dopo il diluvio di fine primo tempo, con l’Inter che gestisce e prova subito ad aumentare il suo vantaggio. Tanto che al 50′ Taremi parte in campo aperto, supera Milinkovic-Savic e il portiere lo abbatte senza nemmeno vedere il pallone. Rigore sacrosanto e sul dischetto si presenta Asllani che con freddezza trasforma e porta il punteggio sullo 0-2. Da qui i nerazzurri provano a controllare e addirittura al 68′ arriva l’occasione per il tris, quando Dumfries scappa via sulla destra, mette in mezzo per Correa che però si mangia tutto davanti al portiere avversario. Poco dopo ci va vicino il Torino, quando Vlasic va alla conclusione dalla distanza che, deviata, esce di un soffio al lato della porta di un Martinez immobile. Ancora Vlasic è pericoloso al 78′, con Perciun che lo libera di tacco in area di rigore e solo un monumentale intervento in scivolata da dietro di Calhanoglu gli impedisce di accorciare le distanze. Minuto 82: l’Inter si ripresenta in avanti, questa volta con un cross dalla sinistra che finisce sulla testa di Taremi, sponda per Correa la cui conclusione – sempre di testa – finisce in calcio d’angolo dopo un intervento di Milinkovic-Savic. Nel finale gestisce bene l’Inter, con anche un gol (giustamente) annullato a Vlasic. Nerazzurri che si portano a casa una vittoria importantissima e la pressione è adesso tutta sul Napoli.

TORINO-INTER 0-2

Gol: Zalewski al 15′, rig. Asllani al 50′