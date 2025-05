Torino-Inter 0-1 al 45′, perla di Zalewski! Poi il diluvio… E Martinez

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Torino-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Un buonissimo primo tempo quello disputato dall’Inter nonostante le fatiche dopo la semifinale contro il Barcellona e i tanti cambi nella formazione titolare da parte di Simone Inzaghi. Dopo un inizio a rilento anche a causa di un problema sugli spalti – fortunatamente risoltosi, pare, per il meglio – i nerazzurri iniziano ad attaccare per cercare di sbloccare il risultato. E la rete che apre le danze arriva al quindicesimo minuto, quando Zalewski con una giocata pazzesca si beve il suo marcatore e piazza un tiro a giro con il destro che gli vale non solo il primo gol in maglia Inter, ma anche lo 0-1. Dopo dieci minuti, al 25′, una ripartenza gestita da Correa e Bisseck porta il tedesco ad aprire sulla destra per Darmian, il cui diagonale viene chiuso da Masina che rischia un autogol, ma la manda in angolo. Ci prova poi anche il Torino, con Biraghi che pennella un cross su cui arriva Masina, ma la sfera esce di poco. Da qui è ancora Inter, questa volta con Carlos Augusto che si guadagna il fondo, palla in mezzo con nessuno che riesce ad arrivare sul suo assist. Dopo una breve pausa a causa del diluvio su Torino, si riprende e i granata vanno a un passo dal pari: Biraghi dalla sinistra, Che Adams ci arriva di testa e con un riflesso miracoloso Martinez la manda sopra la traversa. Si va così all’intervallo sullo 0-1.

