Torino, inizia la missione Inter: due gruppi per Juric. Praet verso il forfait

Torino al lavoro per preparare l’ultima partita dell’anno solare 2021 in casa dell’Inter. A preoccupare il tecnico Juric è soprattutto il centrocampista Praet. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del Club granata

ALLENAMENTO GRANATA – “Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta contro l’Inter, 19.a giornata di Serie A TIM. Ivan Juric ha suddiviso l’organico in due gruppi. Sessione defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l’Hellas Verona. Programma tecnico per gli altri elementi a disposizione. Per Dennis Praet, uscito ieri anzitempo, domani previsti accertamenti strumentali per definire il quadro clinico. Domani in calendario una seduta di allenamento”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [TorinoFC.it]