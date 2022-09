Torino in direzione Milano, anzi no! Guasto al pullman alla partenza

Spiacevole disavventura per il Torino, pronto alla partenza per Milano dove sabato 10 settembre giocherà contro l’Inter a San Siro. Come riportato dai colleghi di Toro.it, difatti, il pullman granata si è guastato pochi minuti dopo la partenza.

GUASTO ALLA PARTENZA – Il pullman del Torino, pochi minuti dopo la partenza dallo stadio Olimpico Grande Torino, si è fermato a causa di un problema all’idroguida. Il gruppo squadra, insieme allo staff e al tecnico Matteo Paro (vice di Ivan Juric, ndr), sono dovuti scendere del mezzo e prendere un mezzo sostitutivi che li ha portati a Milano dove domani alle 18 scenderanno in campo a San Siro per sfidare l’Inter.

Fonte: Toro.it