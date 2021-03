Torino, dopo Linetty un altro guarito torna ad allenarsi. Gioca con l’Inter?

Davide Nicola Torino

Il Torino sta risolvendo i problemi con il Coronavirus. Non sono mai stati resi noti i nomi dalla società, ma risultano essere ancora alle prese con il contagio Belotti, Nkoulou e Singo. Il difensore Bremer è guarito e oggi ha ripreso gli allenamenti, come annunciato dal report odierno del club. Segue Linetty, tornato ieri (vedi articolo).

TORINO-INTER, -4 – “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola ha fatto eseguire un lavoro sulla forza e poi diretto una serie di partite a tema, con campo e minutaggio ridotti. Programma personalizzato per Gleison Bremer. In calendario domani una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida di domenica – stadio Olimpico, calcio d’inizio ore 15 – contro l’Inter“.

