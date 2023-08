Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Oristanio dal 1′ e tanti ex Inter

Tra poco in campo Torino-Cagliari, penultima partita della prima giornata di campionato. Dal primo minuto Gaetano Oristanio, di proprietà dell’Inter. Presenti diversi ex nerazzurri

PRIMA IN SERIE A − Alle 18.30 Torino-Cagliari, penultima partita della prima giornata di Serie A. Gioca dal primo minuto, lato sardo, Oristanio. Il ragazzo di proprietà dell’Inter esordirà per la prima volta in massima serie. Tanti gli ex nerazzurri in campo: ben tre. Oltre al giovane ex Volendam, presenti anche Bellanova, Karamoh e Zappa. Mister Ranieri è un altro dal passato interista. Nella prossima giornata, i nerazzurri sfideranno i sardi alla Domus Arena.

Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Oristanio titolare

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Cagliari (3-4-2-1): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez, Oristanio; Luvumbo. Allenatore: Ranieri.