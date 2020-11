Torino, Baselli in questi giorni torna ad allenarsi: ci sarÃ  contro l’Inter?

Torino, Baselli in questi giorni torna ad allenarsi: ci sarà contro l’Inter?

Condividi questo articolo

Torino Logo

Il Torino può sorridere, a cinque mesi dall’intervento chirurgico Daniele Baselli torna ad allenarsi. Domenica la sfida contro l’Inter, il centrocampista ci sarà?

RITORNA BASELLI – Il Torino allenato da Marco Giampaolo riabbraccia Daniele Baselli, a cinque mesi dall’intervento chirurgico dopo la lesione parziale del legamento crociato anteriore riportata lo scorso 29 maggio. A giugno appunto l’intervento perfettamente riuscito. In questi giorni il calciatore riprenderà ad allenarsi, ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora qualche giorno, quindi contro l’Inter non sarà presente neanche in panchina.