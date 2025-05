Torino, ancora novità in difesa per l’Inter: giocherà un 2004 – Sky

Ancora novità nel Torino dopo l’aggiornamento di alcuni minuti fa. In difesa, in vista della partita contro l’Inter, Vanoli punterà su un classe 2004.

ANCORA AGGIORNAMENTI – Il Torino cambia ancora in difesa e tutto è dovuto alle condizioni non al top di Saul Coco. Il difensore infatti non giocherà dal primo minuto per un problema alla mano. Al suo posto giocherà Masina. A destra, però, non giocherà neanche l’ex cagliaritano Walukiewicz, ma Vanoli punterà sul 2004 Ali Dembele. Spazio, dunque, al ragazzo francese che si troverà di fronte il brasiliano dell’Inter Carlos Augusto. Per il resto, confermato quanto detto in precedenza. Solamente due ex nerazzurri in campo: ossia Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro. Cesare Casadei, invece, parte dalla panchina perché Vanoli dovrebbe preferire al suo posto il lituano Gineitis. In avanti, ci sarà sempre Ché Adams, che cercherà di mettere in difficoltà Stefan de Vrij. La partita avrà inizio alle 18 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. L’Inter sarà piena zeppa di alternative, visto che Inzaghi ha deciso di far rifiatare diversi giocatori dopo la clamorosa semifinale di martedì sera contro il Barcellona in Champions League. Di seguito la probabile formazione del Torino contro l’Inter, in attesa delle formazioni ufficiali:

(4-2-3-1): Milinkovic Savic; Dembele, Masina, Maripan, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams