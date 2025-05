Torino, aggiornamento dall’infermeria prima dell’Inter: due recuperi per Vanoli

In vista dell’attesa sfida di domenica contro l’Inter, il Torino di Paolo Vanoli monitora con attenzione le condizioni dei suoi giocatori, in particolare quelle di Samuele Ricci.

LA SITUAZIONE OGGI – Buone notizie arrivano invece da Nikola Vlasic, uscito acciaccato dopo l’ultima gara a causa di una botta alla mano. Il trequartista croato sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro i nerazzurri, pronto a dare il suo contributo in un momento cruciale della stagione. Rientra anche Valentino Lazaro, reduce da un infortunio e da un turno di squalifica: un ritorno prezioso per Vanoli che potrà così contare su un esterno esperto e affidabile. Anche Karol Linetty ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo alcuni acciacchi e sarà convocabile per la gara di domenica. Il centrocampista polacco rappresenta un elemento importante nella mediana granata, per equilibrio e intensità.

Torino, ancora qualcuno in dubbio prima dell’Inter

DA VERIFICARE – Il capitano del Torino, Samuele Ricci, è alle prese con una tendinopatia rotulea che lo ha costretto a saltare le ultime due gare di campionato contro Napoli e Venezia. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. . Da valutare infine le condizioni di Pedersen, colpito violentemente al volto da una pallonata nel corso dell’allenamento di ieri. Lo staff medico del Torino lo monitorerà attentamente nella giornata di oggi per escludere eventuali conseguenze e dare il via libera al suo impiego.