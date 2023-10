Torino a riposo come l’Inter! Ma Juric ritrova già i primi Nazionali – TS

Due giorni di riposo ancora per il Torino, proprio come l’Inter, poi domani la ripresa degli allenamenti al Filadelfia dove Ivan Juric non potrà contare ancora su tutti i nazionali, anche se un giocatore, come riportato da Tuttosport, ha già anticipato.

VERSO L’INTER – Mergim Vojvoda è il primo giocatore convocato in Nazionale ad essere tornato già a disposizione di Ivan Juric. Il terzino è di rientro prima del previsto a causa del rinvio della partita del suo Kosovo contro Israele, dovuto al conflitto esploso di recente. Come già accaduto nell’ultima settimana, Alessandro Buongiorno e Saba Sazonov continueranno con il programma personalizzato.

IN CAMPO – Per il Torino di Ivan Juric, sarà ancora una settimana piena di esperimenti. A partire dall’attacco a due punte, nonostante ancora per qualche giorno non potrà avere a disposizione Antonio Sanabria, impegnato con il Paraguay. Meno rivoluzioni in mezzo al campo, dove salgono le quotazioni di Adrien Tameze. Da difensore ha stupito, tamponando l’emergenza in quel reparto, ora però ha di nuovo la chance di tornare in quello che è il suo ruolo naturale: a farne le spese potrebbe essere uno tra Samuele Ricci e Ivan Ilic (in ballottaggio). Qualche possibilità in più per Ricci che non è stato impiegato con la Nazionali.

Fonte: Tuttosport – Andrea Piva