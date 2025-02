Topalovic, allenamento con l’Inter dopo la prodezza con la Primavera!

Luka Topalovic si mette in mostra con la Primavera e Simone Inzaghi lo chiama in Prima Squadra. Per il classe 2006 allenamento ad Appiano Gentile fra i grandi quest’oggi.

PROTAGONISTA – Ventiquattr’ore assolutamente di spessore per Luka Topalovic. Il centrocampista classe 2006, arrivato a Milano nell’estate del 2024 come colpo in prospettiva della dirigenza nerazzurra, ieri pomeriggio si è messo in mostra con la Primavera di Andrea Zanchetta nella sfida di campionato contro il Monza. Entrato dalla panchina al 79′, al calciatore sloveno è bastato un minuto in campo e un pallone toccato per mettere in atto una vera e propria prodezza. Fantastico il gol di Topalovic all’80’ che risulta praticamente imprendibile per il portiere del club brianzolo.

Dalla Primavera alla Prima Squadra: Topalovic in allenamento con l’Inter

IL GIORNO DOPO – In meno di ventiquattro ore Topalovic si ritrovo in campo – d’allenamento, però – con la Prima Squadra. Il giovane talento nerazzurro, infatti, compare insieme al resto del gruppo di Simone Inzaghi nel corso della seduta d’allenamento odierna. Volti sorridenti, al termine di una partitella amichevole nel centro sportivo di Appiano Gentile, e più distesi dopo la batosta di Torino. Già convocato in occasione delle gare contro Venezia ed Empoli da mister Inzaghi, oggi Topalovic si gode un allenamento insieme all’Inter e, chissà, che non possa arrivare ancora un’altra chiamata tra i grandi.