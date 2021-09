Top e Flop di Sampdoria-Inter: Dimarco bene, Handanovic e il centrocampo no

Sampdoria-Inter si è chiusa sul risultato di 2-2, con doppia rimonta blucerchiata dopo i gol di Dimarco e Lautaro Martinez. Ancora protagonista in negativo Handanovic, ma stavolta non funziona il centrocampo. Di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica.

I TOP DELL’INTER: CHI FA GOL PROMOSSO, IL RESTO MENO

FEDERICO DIMARCO – Primo gol con la maglia dell’Inter, con una spettacolare punizione all’incrocio dei pali. Lo fa nell’esordio stagionale dal 1′, dopo essersi già messo in mostra nel precampionato. Una risorsa in più per Inzaghi e non solo sui calci piazzati, visto che ha giocato sia terzo centrale sia esterno.

LAUTARO MARTINEZ – Due trasferte e due gol. Quello di oggi bellissimo, con un tiro al volo sull’assist di Barella. Peccato solo non possa avere novanta minuti sulle gambe e sia costretto a uscire nel momento decisivo della partita. Un cambio “sprecato” (visto quanto poi successo a Sensi) con tanti ringraziamenti al calendario delle nazionali.

I FLOP DI SAMPDORIA-INTER: IL CENTROCAMPO NON GIRA, IL PORTIERE AL SOLITO

SAMIR HANDANOVIC – Doppia parata laser, peccato che non abbia ancora capito di avere i superpoteri. Se il gol di Augello è imparabile e non gli si può dire niente quello di Yoshida era evitabilissimo. Non tanto per la deviazione di Dzeko, sfortunata, ma perché sulla sponda di Colley doveva uscire e urlare a Perisic di spostarsi. Non l’ha fatto, è rimasto piantato fra i pali ed è costato l’1-1: ennesima volta che succede.

MARCELO BROZOVIC – Gira a vuoto dall’inizio, quando sbaglia un paio di appoggi banali. Poi si fa pure ammonire e questo gli costa il cambio per primo, come da tradizione di Inzaghi che non rischia chi ha il giallo. L’unica giocata degna di nota è il filtrante per Perisic che spreca.

HAKAN CALHANOGLU – Il recupero palla con avanzata per l’1-2 e nient’altro. Anzi, ha sulla coscienza uno dei tanti sprechi in serie dopo il secondo pareggio della Sampdoria: aveva tanto spazio e tanta porta a disposizione, invece tira a lato. Sbaglia troppo.

