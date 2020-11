Top e Flop di Inter-Real Madrid: male tutti, Perisic ci prova. Due i peggiori

Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid è terminata con la vittoria degli spagnoli, che mettono nei guai i nerazzurri di Conte, sempre più distanti dall’obiettivo qualificazione. Una prova insufficiente per Handanovic e compagni, che non danno mai la sensazione di poter far male. Le ingenuità di Barella e Vidal pesano sul match. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica.

TOP INTER-REAL MADRID: NESSUNO. CI PROVA SOLO PERISIC

NON SPICCA NESSUNO – Parlare di Top dopo Inter-Real Madrid sarebbe quantomeno fuori luogo. La prestazione dei nerazzurri, in quella che era una partita cruciale in ottica qualificazione, è stata talmente insufficiente da non meritare alcun premio. Una menzione positiva la merita solo Ivan Perisic, che sostituisce Lautaro Martinez e quantomeno prova a essere propositivo, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni.

