Top e Flop di Inter-Milan: Perisic e Dumfries on-fire, malissimo in due

Inter-Milan si è chiusa con la sconfitta dei nerazzurri sul risultato di 1-2. La squadra di Simone Inzaghi si è fatta rimontare dopo 70′ ben giocati. Perisic apre i giochi, poi Giroud ribalta tutto. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC E DUMFRIES INDOMABILI

IVAN PERISIC − Grandissima gara di Ivan Perisic che per niente intimorito dall’arrivo di Robin Gosens risponde alla grande asfaltando Davide Calabria. Scatta, recupera, dribbla e infine timbra anche il cartellino con un dolcissimo tocco in buca d’angolo. Esce nella ripresa per un problemino fisico e l’Inter si spegne. Insostituibile!

DENZEL DUMFRIES − Probabilmente sta ancora correndo sopra il prato di San Siro Denzel Dumfries. Prestazione eccellente del laterale olandese che mette in difficoltà un cliente niente male come Theo Hernandez. Devastante soprattutto nel primo tempo, dove il francese non sa che pesci prendere. Si vede annullare anche un gol, dopo averlo sovrastato di parecchi centimetri. Una locomotiva!

I FLOP DELL’INTER: HANDANOVIC E DE VRIJ BOCCIATI

SAMIR HANDANOVIC − Praticamente disimpegnato per 70 minuti eccetto per un tiro di Tonali nel primo tempo, poi gli tocca entrare in partita e non lo fa. Samir Handanovic floppa clamorosamente sul secondo gol di Giroud tuffandosi in maniera lentissima e facendosi superare da una conclusione per nulla angolatissima. Onana lo aspetta al varco.

STEFAN DE VRIJ − Perfetto per 70 minuti di partita, poi il blackout. De Vrij, le partite si giocano per 90 minuti e oltre! Insieme al proprio portiere è il principale colpevole sul secondo gol di Giroud. Si fa superare da una giocata molto prevedibile, trasformando l’incompreso Giroud della prima ora e dieci di partita nel mattatore del Derby di Milano. Così non va!

