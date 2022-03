Top e Flop di Torino-Inter: non c’è gloria! Ranocchia (e Inzaghi) graziati

Torino-Inter si è chiusa sul risultato di 1-1, con il gol di Sanchez all’ultimo respiro che evita una sconfitta pesantissima ai nerazzurri (vedi report). La prestazione di Handanovic e compagni è largamente insufficiente soprattutto nel primo tempo quando manca lucidità, energia e grinta. Nella seconda frazione di gioco qualche occasione in più ma la sostanza non cambia. Le scelte di Inzaghi si rivelano sbagliatissime. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: NESSUNO

APPROCCIO NON DA SCUDETTO – Se le tue dirette avversarie portano a casa 3 punti e ti presenti in campo quasi priva di stimoli, vuol dire che non solo hai sbagliato approccio ma hai proprio capito poco dell’importanza della partita. L’Inter ha dato proprio questa impressione, sia in campo che in panchina. I discorsi sulle energie da ritrovare, la stanchezza post Champions League e gli infortuni di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic possono reggere fino a un certo punto. La lotta scudetto è nel pieno e le motivazioni devono essere sempre altissime. Partita preparata malissimo.

I FLOP DELL’INTER: RANOCCHIA DANNOSO, VECINO INVISIBILE, HANDANOVIC POTEVA FARE DI PIÙ

ANDREA RANOCCHIA – Simone Inzaghi lo schiera al centro della difesa al posto di Stefan de Vrij ma la scelta si rivela sbagliata e potenzialmente dannosa. Il difensore viene infatti graziato dall’arbitro in occasione del netto fallo commesso su Andrea Belotti in piena area di rigore (vedi moviola). Proprio il centravanti e capitano granata lo mette costantemente in difficoltà, sia fisica che tecnica, in particolare nel primo tempo. Va meglio nel secondo. Chance sprecata.

MATIAS VECINO – Deve fare le veci di Marcelo Brozovic e già questo pesa a livello mentale. In più non ha le qualità per svolgere il lavoro del croato, Inzaghi lo sa ma fa finta di niente. Anche qui la scelta si rivela fallimentare. L’uruguaiano si fa notare una sola volta con un colpo di testa andato di poco alto sopra la traversa. Per il resto una prestazione inutile.

SAMIR HANDANOVIC – Il numero uno sloveno dà sempre l’impressione di non dare il massimo e di poter fare di più. In occasione del gol di Gleison Bremer l’errore è di reparto ma regala l’angolo da cui nasce appunto il vantaggio granata. Ritrova reattività nel secondo tempo quando evita il 2-0 del Torino su un’incornata di Armando Izzo.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Torino-Inter