Top e Flop di Shakhtar Donetsk-Inter: Lukaku per metà. Hakimi non incide

Shakhtar Donetsk-Inter si è chiusa sul risultato di 0-0. I nerazzurri di Conte, dopo il pari con il Borussia Monchengladbach, non riescono a ottenere la vittoria nonostante le tante occasioni e il dominio del gioco (vedi analisi tattica). Lukaku e Barella colpiscono una traversa a testa mentre Lautaro Martinez spreca l’occasione più ghiotta. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LUKAKU E BARELLA CI PROVANO, MA SI SPENGONO PRIMA DEL SOLITO

LUKAKU – Nel primo tempo è, come al solito, tra i migliori. Dialoga benissimo con Nicolò Barella, servendolo bene in area dopo aver provato a battere il portiere avversario. Cerca di costruire e di spronare la squadra costantemente. Colpisce una traversa clamorosa su calcio di punizione, decisivo il grande intervento di Trubin. A differenza di altre partite, non riesce a trascinare la squadra calando vistosamente nella seconda frazione di gioco.

BARELLA – Così come Lukaku, anche il centrocampista italiano nel primo tempo si fa valere. Corre tanto, si inserisce e colpisce una traversa che grida ancora vendetta. La benzina finisce prima del tempo anche per lui e nel secondo tempo cala di rendimento. Bene, ma non benissimo.

