Top e Flop di Napoli-Inter: Eriksen punto d’oro! De Vrij-Handanovic patatrac

Napoli-Inter, sfida che ha chiuso la trentunesima giornata di Serie A, è terminata sul risultato di 1-1 (vedi report). I nerazzurri di Conte pasticciano nel primo tempo con Handanovic e de Vrij (vedi articolo), ma reagiscono benissimo allo svantaggio trovando il pari con Eriksen. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: ERIKSEN REGALA UN PUNTO D’ORO, HAKIMI CI METTE LO ZAMPINO, LUKAKU FERMATO DAI PALI

ERIKSEN – Il danese ci ha ormai abituati a una grande intensità e a un lavoro importante in fase di copertura. L’ex Tottenham si rende pericoloso nei calci piazzati e proprio da uno di questi nasce il palo colpito da Romelu Lukaku. Inoltre tra i nerazzurri è quello che ha tirato più volte (3) in porta. Christian Eriksen mette la ciliegina sulla prestazione con il bel gol del pari, che regala un punto d’oro alla squadra di Antonio Conte.

HAKIMI – Dopo qualche prestazione sottotono, il marocchino ritrova la verve che lo contraddistingue, seppur con qualche errore nell’ultima giocata. Da una sua discesa sulla destra nasce il gol del pari. A fine partita prova il colpaccio ma Kostas Manolas lo blocca.

LUKAKU – Kalidou Koulibaly non è mai un avversario semplice e anche oggi il belga non ha vita facile. Quando riesce a liberarsi, però, crea sempre pericoli. Colpisce una traversa e un palo e non fa mancare il solito enorme lavoro per la squadra.

I FLOP DELL’INTER: HANDANOVIC E DE VRIJ PASTICCIANO, BARELLA MENO LUCIDO DEL SOLITO

HANDANOVIC – Su un pallone quasi banale di Lorenzo Insigne pasticcia un po’ e l’Inter passa in svantaggio, per il resto partita attenta e ben eseguita.

DE VRIJ – La sua in generale è una buona partita, ma pesa l’errore confezionato in collaborazione con Samir Handanovic che porta all’1-0 del Napoli.

BARELLA – Il centrocampista torna in campo dal 1′ dopo l’assenza per squalifica con il Cagliari. Non gioca la sua miglior partita, dimostrandosi meno esplosivo e lucido del solito.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Napoli-Inter