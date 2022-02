Top e Flop di Napoli-Inter: Dzeko si ripete, Dumfries ovunque! Male in due

Napoli-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si è chiusa sul risultato di 1-1 (vedi report). Meglio la squadra di Spalletti nel primo tempo mentre proprio a inizio secondo tempo ci pensa Dzeko a rimettere la capolista in carreggiata. L’inerzia del match cambia ma non basta per portare a casa i 3 punti. De Vrij e Calhanoglu in serata no. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC ALZA IL RITMO, DUMFRIES OVUNQUE, DZEKO REGALA UN PUNTO PREZIOSO

IVAN PERISIC – Nel primo tempo è in bambola come tutti i suoi compagni, anche per merito del Napoli che ne limita bene la forza. Nella seconda frazione di gioco cambia marcia facendo vedere tutto il vigore fisico che lo contraddistingue sia in fase offensiva che difensiva.

DENZEL DUMFRIES – A differenza del resto della squadra, l’olandese si dimostra più in palla anche nella prima frazione di gioco. Non è brillantissimo nella giocata ma ci prova sempre senza mollare mai. Va vicino all’1-1 e nel secondo tempo è ovunque, un pericolo costante.

EDIN DZEKO – Si ripete dopo la rete messa a segno alla Roma con un gol pesante e certamente non semplice. Il numero 9 nerazzurro approfitta di un errore di Giovanni Di Lorenzo rimettendo in carreggiata l’Inter dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. L’inerzia del match cambia completamente e permette alla capolista di portare a casa un punto prezioso.

I FLOP DELL’INTER: DE VRIJ DISASTROSO E IN SOFFERENZA, CALHANOGLU NON PERVENUTO

STEFAN DE VRIJ – Continua il periodo nero, anzi nerissimo, del difensore olandese. Pasticcia sul rigore concesso al Napoli e ci riprova con uno svarione che per poco non manda Victor Osimhen a rete. Nel primo tempo soffre tantissimo l’attaccante nigeriano sotto tutti i punti di vista. Nel secondo tempo migliora leggermente insieme al resto della squadra ma rimane una prova disastrosa.

HAKAN CALHANOGLU – Durante il riscaldamento avverte un piccolo problema mandando in apprensione la panchina nerazzurra, ma ce la fa e scende regolarmente in campo (vedi articolo). Non è serata, in particolare non è la sua serata. Lento nella manovra, impreciso e in generale poco incisivo. Pochissimi i palloni ben giocati e mercoledì c’è il Liverpool: attenzione.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Napoli-Inter