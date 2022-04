Top e Flop di Juventus-Inter: Calhanoglu coraggioso! Perisic-Bastoni male

Juventus-Inter termina con la vittoria dei nerazzurri che battono di misura la squadra di Allegri grazie al rigore messo a segno da Calhanoglu (vedi report). Inzaghi rinuncia ad essere bello e adotta una tattica molto conservativa che alla fine risulta efficace: Handanovic e compagni portano a casa 3 punti fondamentali e riaprono il discorso scudetto. Bene Brozovic al suo rientro in campo. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: CALHANOGLU CORAGGIOSO E DECISIVO, DUMFRIES SCELTA AZZECCATA, BROZOVIC FA CAPIRE QUANTO CONTA

HAKAN CALHANOGLU – Viene chiamato in causa nell’assurdo finale di primo tempo. Irrati assegna un calcio di rigore all’Inter per fallo su Denzel Dumfries: Lautaro Martinez evidentemente non se la sente di andare a battere e così dagli undici metri si presenta il turco, che sbaglia. Sulla ribattuta la palla carambola alle spalle di Wojciech Szczęsny ma l’arbitro prima fischia un fallo inesistente e poi fa ribattere il rigore (vedi moviola). Calhanoglu in quel momento dimostra di essere coraggioso e di avere personalità: lo tira nuovamente e stavolta non fallisce. La sua rete decide di fatto il match e regala tre punti d’oro all’Inter.

DENZEL DUMFRIES – Vince il ballottaggio con Matteo Darmian e si rivela una scelta determinante. L’olandese fisicamente sta benissimo, spinge certamente più del pari ruolo Ivan Perisic seppur facendo un po’ di confusione. È così che conquista il rigore decisivo. I meriti sono soprattutto lì ma in generale è apparso più in partita di altri. Inoltre può finalmente rifarsi dopo il rigore regalato all’andata: vendetta perfetta.

MARCELO BROZOVIC – Torna in campo dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori con Torino e Fiorentina e la differenza si nota. Il croato dimostra ancora una volta di essere fondamentale per qualità ma anche come aiuto in fase di contenimento. La Juventus spinge molto e lui si rivela prezioso in diverse occasioni.

I FLOP DELL’INTER: PERISIC IN DIFFICOLTÀ, BASTONI NE AZZECCA POCHE, LAUTARO MARTINEZ CONDIZIONATO

IVAN PERISIC – Il croato è in difficoltà contro Juan Cuadrado, un avversario che conosce decisamente bene. Poche volte in stagione si è visto un Perisic in affanno, forse come stasera mai. Si vede poco in fase di spinta e rimedia anche un giallo. Bene sul finale di partita quando, con le poche energie rimaste, aiuta molto in copertura.

ALESSANDRO BASTONI – Anche lui soffre Cuadrado che lo sbeffeggia spesso e volentieri. Rischia il rigore su Denis Zakaria ma gli va bene perché il fallo è appena fuori dall’area. È decisamente il peggiore dei tre in difesa.

LAUTARO MARTINEZ – Nemmeno il tempo di scendere in campo che già rimedia un cartellino giallo e come se non bastasse ne rischia un altro poco dopo. La sua prestazione non è brillante ma viene certamente condizionata dall’ammonizione. L’argentino era diffidato e salterà la prossima partita con il Verona (vedi articolo).

