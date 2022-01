Top e Flop di Inter-Venezia: Barella-Dumfries fondamentali! Due in ombra

Inter-Venezia si è chiusa sul risultato di 2-1 per i nerazzurri che conquistano i 3 punti al 90′ con un gol di Dzeko (vedi report). La squadra di Inzaghi fa più fatica del solito, complice certamente la stanchezza post Coppa Italia e risolve la partita al 90′ grazie al subentrato Dumfries che sforna un assist perfetto per la testa del numero 9 interista. Vittoria importante e pesante, soprattutto in attesa di Milan-Juventus. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: BARELLA RIMETTE LA PARTITA SUI GIUSTI BINARI, DUMFRIES DECISIVO, DZEKO SBAGLIA TANTO MA REGALA LA MASSIMA GIOIA

NICOLÒ BARELLA – Ha una marcia in più e si vede subito. Fin dai primi minuti è quello più propositivo, volenteroso e aggressivo. Pressa tantissimo e corre il doppio rispetto ai compagni di reparto. È suo il gol del pareggio e non è assolutamente un caso. Era stato tra i migliori anche contro l’Empoli, prestazione dunque ampiamente riconfermata.

DENZEL DUMFRIES – Tenerlo in panchina in questo periodo è quasi un delitto, ma Simone Inzaghi sceglie di farlo rifiatare dopo i 120 minuti contro l’Empoli in Coppa Italia. Comprensibile. Sta di fatto che l’Inter ha bisogno di lui per portare a casa i 3 punti: Dumfries entra in campo intorno al 70′ al posto di Matteo Darmian e al 90′ sforna un assist semplicemente perfetto per la testa di Edin Dzeko. Decisivo e fondamentale.

EDIN DEZKO – Non è brillante da un po’ di tempo a questa parte e non lo è nemmeno con il Venezia. Sbaglia almeno due occasioni clamorose e in generale non è per nulla preciso. Inzaghi però lo tiene in campo e la scelta si rivela vincente perché proprio all’ultimo respiro il bosniaco incorna la palla perfetta di Dumfries regalando tre punti pesanti e importanti all’Inter. Oltre a mettere fine al digiuno.

I FLOP DELL’INTER: SKRINIAR IN SERATA NO, LAUTARO MARTINEZ IN OMBRA

MILAN SKRINIAR – Il vantaggio del Venezia arriva come un fulmine a ciel sereno e il principale responsabile è proprio lo slovacco che si perde Henry. Non è l’unica cosa che sbaglia e in generale dà l’impressione di essere meno invalicabile del solito, merito anche degli attaccanti arancioneroverdi che lo mettono in difficoltà con la loro fisicità. Una serata negativa proprio dopo il riposo in Coppa Italia. La sosta aiuterà a ricaricare le pile.

LAUTARO MARTINEZ – L’argentino è in ombra o, per essere più precisi, l’ombra di se stesso. L’intesa con Dzeko fatica a decollare e l’unica azione da segnalare è la mezza rovesciata, che non ha portato a nulla. Lautaro inoltre gioca con il peso della diffida, che certamente non lo aiuta. Ora risponderà alla chiamata dell’Argentina ma al ritorno dalla sosta bisognerà aumentare i giri.

