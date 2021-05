Top e Flop di Inter-Udinese: Lautaro Martinez energia pura! Eriksen firma

Inter-Udinese è stata una vera festa per i nerazzurri, che chiudono la stagione dello scudetto con una vittoria per 5-1 e quota 91 punti in classifica (vedi report). La squadra di Conte gioca, si diverte e va in gol sia con Lautaro Martinez che con Lukaku. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ LOTTA E SEGNA, HAKIMI SFRECCIA, ERIKSEN ENTRA E METTE LA FIRMA

LAUTARO MARTINEZ – È pimpante, forse anche troppo per l’importanza della partita. Ma è proprio questo che contraddistingue il Toro nerazzurro, che dimostra per l’ennesima volta tutta la sua grinta e la sua personalità. Segna su calcio di rigore, entra nell’azione che porta al primo gol e si procura la punizione che porta alla seconda rete, quella di Christian Eriksen. Patrimonio.

HAKIMI – Corre tanto come sempre, sfreccia sulla fascia destra e mette in mostra giocate di ottima qualità. E non è una novità. Procura il gol che porta al 3-0 nerazzurro e si conferma la freccia in più all’arco dell’Inter di Antonio Conte. Salto di qualità.

ERIKSEN – Parte dalla panchina ed entra in campo dopo l’infortunio di Stefano Sensi (vedi articolo). Il danese mette subito in mostra la sua qualità siglando il 3-0, su calcio di punizione, dopo appena cinque minuti dall’ingresso in campo. Colleziona tre tiri in porta, più di tutti gli altri. Ormai non c’erano più dubbi ma è giusto ribadirlo: Eriksen è un’arma in più.

I FLOP DELL’INTER: NESSUNO

CHIUSURA IN BELLEZZA – L’Inter chiude il campionato in bellezza, battendo l’Udinese per 5-1 e andando in gol con cinque marcatori differenti. La squadra di Conte chiude la stagione con quota 91 punti in classifica, non mollando nulla fino alla fine. Il turnover è stato ampio ma nessuno ha tradito. Festa da dieci e lode.

