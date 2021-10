Top e Flop di Inter-Sheriff: Dzeko, prova da manuale! Altri 2 da applausi

Inter-Sheriff si è chiusa con il risultato di 3-1 per i nerazzurri, che ottengono così una vittoria fondamentale per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League (QUI il report del match). La squadra di Inzaghi interpreta al meglio la partita, tenendo sempre ben saldo il pallino del gioco e sbloccandosi anche dal punto di vista dei gol. Dzeko dà la marcia in più. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: DZEKO MARCIA IN PIÙ, VIDAL DNA EUROPEO, PERISIC MARTELLANTE

EDIN DZEKO – È la sua partita, più di chiunque altro. Un gol e un assist per il numero 9 bosniaco, che sblocca il match al 34′ con un tiro al volo da incorniciare e successivamente serve Arturo Vidal per il gol del 2-1 nerazzurro. La partita di Dzeko è praticamente da manuale, con un gran lavoro sia in fase offensiva che in fase difensiva. Non sbaglia niente e San Siro lo ringrazia con una meritatissima standing ovation. Stoffa.

ARTURO VIDAL – Il cileno scende in campo dal 1′, complice anche l’assenza di Hakan Calhanoglu. Non può certamente garantire un ritmo forsennato né tantomeno 90 minuti, ma Vidal quando sta bene è sempre la scelta giusta. Entra nell’azione che porta all’1-0 dell’Inter e sigla la rete del 2-1 dopo il pari dello Sheriff, mettendo il sigillo sulla grande reazione di tutta la squadra. Al 75′ lascia il campo e San Siro risponde con un lungo applauso. DNA europeo.

IVAN PERISIC – Dopo aver giocato da seconda punta nella sfida contro la Lazio, il croato torna sulla sua fascia sinistra, martellando per tutta la partita. Avrebbe certamente meritato un gol dopo aver colpito un palo e una traversa, ma la sua prestazione rimane comunque enorme. Garanzia.

I FLOP DELL’INTER: DUMFRIES MENO BRILLANTE, MA RIESCE A RIALZARE LA TESTA. NESSUN BOCCIATO

REAZIONE E PERSONALITÀ – L’Inter doveva vincere per forza e ha vinto, proponendo per di più un buon calcio. La squadra di Simone Inzaghi si è divertita e ha fatto divertire, pur rischiando qualcosa in un paio di occasioni. Tra i meno brillanti da menzionare solo Denzel Dumfries, ma la sua prestazione risulta comunque sufficiente, impreziosita inoltre dalla bella sponda per la rete del 3-1 siglata da Stefan de Vrij. La reazione c’è stata, la personalità pure. Bravi tutti.

