Top e Flop di Inter-Sampdoria: Perisic sempre e comunque! Segnali Correa

Inter-Sampdoria si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri per 3-0 ma non con la gioia scudetto, andato al Milan vittorioso sul campo del Sassuolo. La squadra di Inzaghi sblocca il risultato nel secondo tempo con il solito Perisic, poi costretto ad uscire dal campo per un infortunio (vedi articolo). Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC SEGNA ANCORA E SI FERMA SOLO PER UN INFORTUNIO, CORREA DÀ SEGNALI POSITIVI

IVAN PERISIC – Segna ancora e non sembra volersi fermare, ma deve per forza farlo a causa di un infortunio. Forse l’unico modo per metterlo KO. Il croato entra anche nell’azione della seconda rete nerazzurra e involontariamente anche nella terza. La sua espressione di delusione al termine del primo tempo e il cuore dedicato ai tifosi dopo il gol sono il manifesto perfetto del suo finale di stagione. Forse l’ultimo in maglia nerazzurra o forse no. Vedremo.

JOAQUIN CORREA – Torna al gol nel momento purtroppo più inutile per l’Inter dato che il Milan si trovava già sul 3-0, ma è comunque una buona notizia, soprattutto in ottica futura. Mette a segno un’altra doppietta, la terza da quando è all’Inter. Non una stagione esaltante per l’argentino ma da domani si azzera tutto e si riparte. Magari meglio.

I FLOP DELL’INTER: VIDAL GIÀ IN VACANZA

ARTURO VIDAL – Entra al 60′ al posto di Nicolò Barella ma è già in vacanza con la testa e con il fisico. Non onora nel migliore dei modi la sua probabilissima ultima apparizione con la maglia dell’Inter.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Inter-Sampdoria