Top e flop di Inter-Fiorentina: uragani Perisic e Dumfries. Barella spaesato

Inter-Fiorentina si è chiusa sul risultato di 1-1 con i nerazzurri che hanno pareggiato il gol di Torreira grazie a Dumfries. Handanovic nel finale ha salvato tutto nell’1vs1 con Ikone ma l’Inter, con questo risultato saluta quasi definitivamente lo scudetto. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: HANDANOVIC, DUMFRIES, PERISIC

IVAN PERISIC – L’Inter si rende pericolosa sulle fasce, come sempre e l’asse Perisic-Dumfries funziona alla perfezione. Il croato è uno dei migliori in campo perché corre, offende e copre per due uomini. Assist al bacio per l’esterno olandese con un cross di sinistro ben calibrato.

SAMIR HANDANOVIC – Handanovic inserito nei top perché, alla fine dei conti, è lui che evita il ko contro la Fiorentina. Ikone gli si presenta davanti in uno 1vs1 che poteva mandare all’inferno l’Inter ma il capitano regge e tiene in vita l’Inter.

DENZEL DUMFRIES – Migliore in campo invece Dumfries che segna il gol del pareggio, il quarto stagionale in Serie A e riesce a far salvare all’Inter la faccia. Corsa, voglia, determinazione. E’ sempre più un leader l’esterno olandese.

I FLOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ, DZEKO, BARELLA

NICOLO’ BARELLA – Il centrocampista è sparito. L’azzurro non ne azzecca più una non corre più come una volta (bene e ordinato) ma lo fa in modo random e senza idee. A condire il tutto poi viene bruciato sul gol di Torreira dal centrocampista.

LAUTARO MARTINEZ – Zero tiri in porta, svogliato come atteggiamento, tanti errori banali. Se sembrava uscito dalla crisi con i 4 gol a Salernitana e Liverpool, sembra che sia ripiombato nel tunnel. L’Inter non è mai pericolosa e il motivo c’è.

EDIN DZEKO – Anche il bosniaco gioca una brutta, bruttissima partita. Lento, compassato e soprattuto non incisivo sotto porta. Il gol sbagliato nel primo tempo è solo l’ultimo di una serie di errori facili durante la stagione.

