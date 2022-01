Top e Flop di Inter-Empoli: Sensi sorpresa vincente! 3 centrocampisti male

Inter-Empoli si è chiusa sul risultato di 3-2 per i nerazzurri che staccano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia solo ai tempi supplementari (vedi report). L’uomo decisivo è Sensi, che entra e mette a segno il gol vittoria per quello che potrebbe essere l’ultimo in maglia nerazzurra viste le voci sulla Sampdoria. Inzaghi fa un ampio turnover e la scelta non si rivela vincente, il fuori programma Sanchez invece sì. Scopriamo di seguito i Top e Flop nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: SANCHEZ ENTRA A FREDDO, SEGNA E LOTTA PER 120 MINUTI; DUMFRIES CI CREDE PIÙ DEGLI ALTRI; SENSI ULTIMA (?) IN GRANDE STILE

ALEXIS SANCHEZ – Simone Inzaghi studia una formazione senza il cileno dal 1′, ma dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio Joaquin Correa si infortuna (QUI le ultime) e dunque l’eroe della Supercoppa è costretto ad entrare. Sanchez fa subito capire quanto sia in serata portando in vantaggio l’Inter con un colpo di testa, non proprio la specialità della casa. Colpisce ancora al 94′ ma il fuorigioco mette in stand-by la gioia che arriva però al minuto 104 con l’assist per il 3-2 di Stefano Sensi.

DENZEL DUMFRIES – L’olandese vola sulla corsia destra e già dalle primissime battute fa capire di essere quello più voglioso. Mentre i compagni giochicchiano, lui fa di tutto per rendersi pericoloso e ci riesce con il meraviglioso assist per 1-0 di Sanchez. Non smette di correre e lottare nemmeno nei momenti di maggior sofferenza, poi ai supplementari non ce la fa più.

STEFANO SENSI – Sampdoria sì o Sampdoria no? A prescindere da tutto, Sensi entra in campo un po’ a sorpresa e altrettanto sorprendentemente regala vittoria e quarti di finale di Coppa Italia all’Inter. Le sue prime giocate sono tutt’altro che irresistibili, condizionate certamente da quello che fino a qualche ora fa sembrava un trasferimento fatto alla Sampdoria. Poi al 104′ tira fuori l’asso dalla manica con uno dei suoi tiri dal limite dell’area. Non sappiamo se sia stata la sua ultima partita in nerazzurro o magari quella della rinascita, il calcio è davvero un mistero.

I FLOP DELL’INTER: GAGLIARDINI INCONSISTENTE; VECINO STERILE E DISATTENTO; CALHANOGLU SI PERDE

ROBERTO GAGLIARDINI – Inzaghi pensa un centrocampo senza Marcelo Brozovic, assente per squalifica e con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu inizialmente a riposo. L’ex Atalanta non riesce nell’impresa di non far rimpiangere i titolari, risultando inconsistente e spesso impreciso.

MATIAS VECINO – L’uruguaiano è sulla lista partenti e quella con l’Empoli poteva essere in teoria la partita del rilancio, l’occasione per mettersi in mostra agli occhi di Inzaghi e della dirigenza. Missione inesorabilmente fallita. Vecino davanti alla difesa non funziona e vaga in mezzo al campo risultando sterile. Inoltre si perde Nedim Bajrami sull’1-1 empolese.

HAKAN CALHANOGLU – Chiamato in causa per dare la scossa nel momento di maggior sofferenza, il turco piuttosto che emergere si perde nella confusione. Prova a incidere ma sono più i palloni persi che quelli utili. Non un ingresso da ricordare.

