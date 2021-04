Inter-Cagliari si è chiusa con l’undicesima vittoria consecutiva dei nerazzurri di Conte, che blindano il primo posto in classifica grazie alla rete decisiva di Darmian (vedi report). La prima della classe impatta sul muro rossoblù, retto dall’ottimo Vicario al suo esordio in Serie A. Conte lascia in panchina Hakimi e Lautaro Martinez, ma Sanchez non brilla. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: DARMIAN TITOLARE E DECISIVO, BASTONI ATTENTO, ERIKSEN FA BENE ENTRAMBE LA FASI

DARMIAN – Antonio Conte, dopo l’ottima prova con il Sassuolo, decide di schierarlo dal 1′ lasciando in panchina Achraf Hakimi. L’esterno italiano risponde con un’ottima prestazione, impreziosita dal gol vittoria su assist proprio del marocchino, entrato in campo al 69′ al posto di Ashley Young. Matteo Darmian, che ha sfiorato la rete anche nel primo tempo, si conferma così un jolly di assoluta qualità e affidabilità.

BASTONI – Il centrale dell’Inter ormai non sorprende più nessuno: attento, lucido e bravo in fase di impostazione. La sua partita in numeri parla di dieci recuperi totali, segno di grande concentrazione e attenzione.

ERIKSEN – Il danese si rende pericoloso dopo appena 10′ dal fischio d’inizio con un destro a giro dal limite dell’area che viene mandato in angolo da un attentissimo Guglielmo Vicario, al suo esordio in Serie A. In generale Christian Eriksen si dimostra sempre nel vivo del gioco, con un paio di conclusioni pericolose e una buona fase difensiva.

I FLOP DELL’INTER: SANCHEZ INIZIA BENE MA POI FA RIMPIANGERE LAUTARO MARTINEZ

SANCHEZ – Dopo l’elogio pubblico di Conte al termine di Inter-Sassuolo, Alexis Sanchez scende in campo dal 1′ al posto di Lautaro Martinez. Il cileno inizia bene, andando anche in gol al 18′, poi annullato per fuorigioco. In generale l’ex Manchester United lavora bene il pallone ma sbaglia un paio di scelte potenzialmente decisive ai fini del risultato. Conte lo sostituisce al 70′ con Lautaro Martinez, che fa subito notare la differenza.

