Top e Flop di Bologna-Inter: Radu fa un errore inconcepibile! Si salva uno

Bologna-Inter si è chiusa sul risultato di 2-1 per i rossoblù che passano grazie alla clamorosa papera di Radu che manda dritto in porta Sansone (vedi report). I nerazzurri siglano il vantaggio con Perisic dopo appena 3′ dal fischio d’inizio ma dopo il pari di Arnautovic subentrano ansia e frenesia fino al disastro finale che mette i nerazzurri nelle condizioni di dover dipendere dai risultati del Milan. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC AUTORE DI UNO DEI GOL PIÙ BELLI DELLA STAGIONE CHE ILLUDE I NERAZZURRI

IVAN PERISIC – Porta in vantaggio l’Inter dopo appena 3′ con uno dei gol più belli della stagione, se non il più bello: un siluro di sinistro al termine di un’azione personale praticamente perfetta. La squadra di Simone Inzaghi si illude, gioca bene, si diverte ma non capitalizza le occasioni per andare sullo 0-2 e alla fine paga a caro prezzo. Il croato è l’unico che si salva, soprattutto per la prestazione nel primo tempo. Cala nel secondo tempo ma Robin Gosens è infortunato quindi rimane in campo fino alla fine.

I FLOP DELL’INTER: RADU FA UNA PAPERA CHE RISCHIA DI RIMANERE NELLA STORIA, DIMARCO SOVRASTATO DA ARNAUTOVIC

IONUT RADU – A sorpresa si trova a dover scendere in campo dal 1′ per un forfait improvviso di Samir Handanovic (vedi articolo) dopo aver giocato praticamente una sola partita in stagione, vale a dire con l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Non è reattivo sul gol dell’1-1 di Marko Arnautovic ma ovviamente è ciò che succede all’81’ a condannare l’Inter: una papera difficile da capire e spiegare (vedi moviola). Una follia che a certi livelli non può e non deve esistere.

FEDERICO DIMARCO – Nuovamente titolare come contro la Roma a causa delle non perfette condizioni fisiche di Alessandro Bastoni. Ha grosse responsabilità sul pari di Arnautovic che lo sovrasta completamente e succede anche una seconda volta nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco spinge molto e va spesso al tiro, ma l’errore precedente alla fine pesa troppo.

