Tomori: Â«Milan-Inter partita intensa, l’esordio in Coppa Italia un sogno!Â»

Tomori: «Milan-Inter partita intensa, l’esordio in Coppa Italia un sogno!»

Tomori Milan

Tomori, difensore rossonero arrivato dal Chelsea, in una lunga intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato di Milan-Inter in programma domenica alle 15.

IL DERBY – Tomori, difensore di proprietà del Chelsea in prestito al Milan, ha parlato del derby in programma domenica alle 15 contro l’Inter: «Debutto nel derby in Coppa Italia? Non pensavo che il mio debutto nel Milan potrebbe avvenire nel derby di Milano. Prima della partita, ho pensato a tutte le volte che vedere le sfide tra Milan e Inter in TV. Esordire in una partita così è stato un sogno che si è avverato. Quando il mister mi ha detto di scaldarmi ero un po’ nervoso e non capita spesso, ma è stato fantastico giocare quella partita. Domenica altro derby? Occupiamo i primi due posti in classifica in campionato, sarà una partita intensa. Peccato per l’assenza dei tifosi a San Siro».