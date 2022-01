Tomori ci prova per Inter-Milan: Pioli punta al recupero in extremis

Tomori è fuori dal 14 gennaio, infortunatosi in Coppa Italia col Genoa. Pioli, secondo Sky Sport, vuole fare di tutto per riaverlo sabato alle 18 nel derby Inter-Milan, dove già ha recuperato Ibrahimovic (vedi articolo).

CE LA FA? – Fikayo Tomori non è sicuramente indisponibile per il derby Inter-Milan. Il difensore rossonero ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro il 14 gennaio in Coppa Italia col Genoa. Doveva essere di sicuro assente sabato, ma ora sta provando a forzare il recupero. Secondo Sky Sport Stefano Pioli spera di averlo a disposizione nella stracittadina del Meazza. Corsa contro il tempo nei prossimi giorni per Tomori, dagli allenamenti si attende la reazione del ginocchio per capire se potrà farcela.