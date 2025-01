Tomori ceduto prima di Milan-Inter? Trattativa avanzata – Sky

Fikayo Tomori è l’ennesimo nome che genera caos nell’ambiente Milan a pochissimi giorni dal derby contro l’Inter. Da Sky Sport ci sono novità a riguardo.

DERBY – Fikayo Tomori è tra i giocatori in dubbio per la partita tra Milan e Inter. I nerazzurri attendono con grande impazienza la gara di domenica alle ore 18, perché hanno perso già i precedenti due derby. Uno è valso tra l’altro la Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi ed i suoi stanno preparando al meglio l’impegno del weekend e ci sono stati diversi recuperi. Sicuramente ci saranno Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, il turco addirittura possibile titolare.

Tomori via prima di Milan-Inter? La situazione

CESSIONE – Mentre ad Appiano Gentile l’aria che tira è più che buona nonostante la tensione del momento, dall’altra parte c’è il caos più totale. A pochi giorni dal derby Sergio Conceicao rischia di perdere diversi elementi. Alvaro Morata va verso il Galatasaray, la trattativa per ora è in stand-by. Non è l’unico partente però, perché secondo Sky Sport anche Fikayo Tomori potrebbe andare via a breve. Il Tottenham ha appena presentato un’offerta da 30 milioni ed è vicinissimo all’accordo per acquistare il calciatore. Domenica mancheranno anche Matteo Gabbia e forse Malick Thiaw, emergenza in difesa per l’allenatore portoghese.