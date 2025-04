Tomori avverte l’Inter: «Siamo delusi, ma vogliamo arrivare in finale»

Tomori avvisa l’Inter dopo la sconfitta del Milan contro l’Atalanta. Il difensore inglese vuole la finale per salvare una stagione fallimentare.

VERSO L’INTER – Fikayo Tomori ha parlato dopo Milan-Atalanta, partita persa dai rossoneri per 1-0. Il difensore inglese, intercettato dai colleghi di Sport Mediaset, ha voluto lanciare la sfida anche ai cugini, visto che tra due giorni si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le parole dell’inglese: «Avevamo qualche opportunità per segnare ma non l’abbiamo fatto. Loro hanno fatto gol. Siamo delusi, ma mercoledì abbiamo un’altra partita importante e dobbiamo continuare. Sarà una partita difficile e importante, semifinale di ritorno contro l’Inter. Possiamo arrivare in finale e daremo tutto per arrivarci. Dobbiamo dimenticare stasera, perché c’è un’altra partita e avremo un’altra opportunità per vincere un trofeo. Dobbiamo recuperare per quella partita. Deve essere questa la mentalità e l’atteggiamento». Per il Milan, resta solo che la Coppa Italia. A differenza dell’Inter, coinvolta in tutte le competizioni, per i rossoneri l’unico obiettivo stagionale rimane la coppa nazionale, ecco perché venderanno cara la pelle pur di arrivare in finale. Dal canto suo, l’Inter dovrà immediatamente rialzare la testa dopo il KO beffardo di ieri a Bologna, che ha annullato le distanze in classifica con il Napoli.