Toljan ancora a parte, salta anche la sfida contro l’Inter? La situazione

Toljan da oltre una settimana è alle prese con un infortunio che lo ha costretto a saltare partite contro Juventus e Roma. Contro l’Inter potrebbe non riuscire a recuperare in tempo.

FORTE DUBBIO – Toljan anche ieri si è allenato a parte, così come comunicato dal Sassuolo subito dopo l’allenamento (vedi articolo). Il terzino, assente già contro Juventus e Roma per un problema fisico, è in forte dubbio anche per la sfida in programma domenica alle 18 a San Siro contro l’Inter. Al suo posto pronto Mert Muldur, pronto a fare gli straordinari sulla fascia destra.