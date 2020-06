Tocca ad Eriksen, col Napoli Conte si affida al suo trequartista – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che in casa Inter è l’ora di Eriksen. Contro il Napoli il danese avrà la sua occasione per dimostrare quanto vale.

FINALMENTE AL CENTRO – L’Inter riparte da Eriksen. Il danese sarà la grande novità della ripartenza nerazzurra. Non più riserva come prima dello stop, ma finalmente titolare. Questa è l’indicazione emersa dall’ultima settimana di lavoro alla Pinetina, con tanto di correzione di modulo. Già perché l’impianto base non sarà più il classico 3-5-2, ma il 3-4-1-2. L’idea è di mettere l’ex Tottenham nelle migliori condizioni per esprimersi. Più libertà offensiva, pur con compiti di copertura e tattici da seguire.

PARTENZA LENTA – A Eriksen è servito lo stop. Prima dell’emergenza la sua gamba rispetto ai compagni girava a un paio di giri di meno. L’intensità non era quella richiesta da Conte. Senza contare poi l’applicazione tattica, ma quello è uno scotto da pagare per chi arriva da un calcio diverso. Sbarcato a fine gennaio il danese è rimasto per settimane nel suo limbo. Tanto che la sua ultima apparizione, contro la Juventus, è forse stata la peggiore in maglia Inter. Eriksen aveva fatto la semplice comparsa, ancora una volta. Inizialmente in panchina, dentro dopo un’ora, completamente fuori dal gioco e incapace di incidere.

INNESTO DI QUALITA’ – Ebbene, lo stop ha di fatto azzerato il gap. Alla ripresa Conte ha avviato una nuova preparazione. E il danese ha risposto bene alle sollecitazioni. Il primo test del nuovo Eriksen non sarà agevole visto che l’Inter dovrà ribaltare lo 0-1 subito a San Siro. Però proprio lui potrebbe essere la variabile che scombina i piani di Gattuso. Che con ogni probabilità come all’andata imposterà una gara difensiva. L’ex Tottenham dovrà portare qualità e fantasia, innescando le due punte.