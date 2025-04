Tifosi Inter in massa a Monaco: col Bayern si attende un super dato!

L’Inter, all’Allianz Arena, sarà seguita da tantissimi tifosi. Contro il Bayern Monaco si gioca per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

GRANDI NUMERI – Tifosi Inter in massa a Monaco di Baviera. La squadra di Simone Inzaghi verrà supportata dalla sua gente anche in Germania, che non vorrà perdersi questa sfida straordinaria e prestigiosa, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Come riferisce anche Matteo Barzaghi, in collegamento da Monaco per Sky Sport 24, saranno 3800 tifosi interisti nel settore a loro dedicato. Ma ci saranno anche altri tifosi sparsi tra lo stadio, tant’è che la quota arriverà oltre le 4mila anime nerazzurre. Insomma, la Beneamata sarà supportata alla grandissima dai suoi tifosi, che dimostreranno ancora una volta il loro grande affetto per questi colori.

L’Inter sfida il Bayern Monaco e l’ambiente caldissimo dell’Allianz Arena

AMBIENTE CALDO – L’Inter ha bisogno dei suoi tifosi per andare a fare una grande partita a Monaco di Baviera. L’Allianz Arena, teatro anche della finalissima del 31 maggio, è uno stadio carico di passione e molto rumoroso. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, dovrà giocare una partita di grande personalità senza farsi intimorire dall’ambiente bavarese. L’ultimo successo interista in questo stadio è datato 2011, ossia la rimonta per 2-3 con rete allo scadere di Goran Pandev.