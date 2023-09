Thuram, uno dei più attesi di Inter-Milan: nel derby con un obiettivo! − TS

Thuram è senza dubbio uno dei più attesi del Derby di Milano! Scenderà in campo a San Siro per Inter-Milan con un obiettivo ben preciso. Ecco quale.

ATTESA − Marcus Thuram è senz’altro uno dei più attesi del Derby di Milano. Inter-Milan significherà tantissimo per lui. Non solamente per il periodo positivo che sta vivendo con le buone prestazioni e i gol segnati tra Inter e Francia. Ma anche e soprattutto per il fatto che, per arrivare a vestire la maglia nerazzurra, ha chiuso le porte allo stesso club rossonero. Con grande carica, come sottolineato da Tuttosport, il francese scenderà perciò in campo e proverà a giocare nel segno di Ronaldo, Il Fenomeno. Campione che il Milan ha storicamente sofferto.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna