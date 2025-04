Thuram torna in gruppo! Buone notizie per l’Inter alla vigilia Barcellona

Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio di Montjuïc, arriva un segnale incoraggiante per Simone Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro: Marcus Thuram ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

IN ALLENAMENTO – Marcus Thuram out per affaticamento muscolare nelle ultime settimane, ha svolto la seduta mattutina odierna al ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile con il resto dei compagni, mostrando buone sensazioni in vista del delicato match europeo. Thuram rappresenta un tassello fondamentale per lo scacchiere dell’Inter, sia per la sua capacità di allungare le difese avversarie che per la sinergia con Lautaro Martinez. Il suo ritorno regala quindi un’arma in più a Inzaghi, che dovrà ora decidere se rischiarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso. L’allenamento odierno, cominciato attorno a mezzogiorno, è servito proprio per testare le condizioni fisiche dell’attaccante in vista della trasferta catalana.

Un solo assente contro il Barcellona

UNICA DEFEZIONE – Per quanto riguarda il resto della rosa, l’unico indisponibile ufficiale è Benjamin Pavard. Il difensore francese, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra nei primi minuti della sfida contro la Roma, non sarà della partita e resterà a Milano per proseguire le terapie. Lo staff medico spera di riaverlo a disposizione per il match di ritorno contro il Barcellona, in programma il 6 maggio al Meazza. Nel pomeriggio la squadra partirà alla volta di Barcellona, dove è prevista la consueta passeggiata di ricognizione al Montjuïc e, alle 19:15, la conferenza stampa della vigilia con Inzaghi e Lautaro Martinez.