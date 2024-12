Thuram, staffetta con Lautaro Martinez: coppia definita a Leverkusen

Marcus Thuram e Lautaro Martinez sembrano essersi scambiati i ruoli in questo inizio di stagione. Anche a livello di rotazioni: per la sfida al Bayer Leverkusen, infatti, solo uno dei due partirà titolare.

STAFFETTA – Con 10 gol in campionato, Marcus Thuram ha già messo a segno il doppio delle reti di Lautaro Martinez (5). Scambiandosi di fatto i ruoli in termini realizzativi rispetto alla stagione scorsa. La partenza del francese è di tutt’altro livello rispetto a quella dell’argentino che, nonostante non sia riuscito a segnare, ha comunque mostrato un’ulteriore crescita di condizione nella gara vinta per 3-1 contro il Parma lo scorso venerdì a San Siro. In ogni caso sono ora proprio le reti di Thuram a trascinare l’Inter in classifica, alla caccia del primato nonostante la partita in meno, ovvero quella da recuperare contro la Fiorentina. Una vera e propria staffetta, quindi, con i due titolarissimi dell’attacco che si stanno di fatto dando il cambio rispetto a un anno fa.

Marcus Thuram e Lautaro Martinez, staffetta anche nell’undici titolare: la scelta per Bayer Leverkusen-Inter

COPPIA TITOLARE – Tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez, in vista della trasferta del prossimo lunedì sul campo della Lazio, Simone Inzaghi è intenzionato a schierarne solo uno da titolare nella gara valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, ovvero quella in programma martedì alla BayArena contro il Bayer Leverkusen. Una partita che per l’Inter potrebbe valere già oro in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. La coppia titolare in attacco per l’Inter, tirando le somme, prevede proprio Lautaro Martinez dal primo minuto. Un’ulteriore iniezione di fiducia da parte del tecnico per l’argentino, che deve però (ri)cominciare a segnare con regolarità. Con lui l’altro attaccante “fisso” di coppa: Mehdi Taremi. E anche per l’iraniano sarà importante sbloccarsi e iniziare a soddisfare le aspettative.