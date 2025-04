Thuram, sì o no in Barcellona-Inter? Intanto Pavard dà forfait – CdS

In casa Inter tutto ruota attorno alle condizioni di Marcus Thuram. Oggi giornata decisiva per capire se prenderà il volo per Barcellona oppure no. Intanto, Benji Pavard non ci sarà.

I FRANCESI – Un francese no, l’altro forse. Pavard infatti salterà sicuramente Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Il difensore, uscito dopo pochi minuti di Inter-Roma domenica per una distorsione alla caviglia, la quale si è anche gonfiata, non prenderà parte alla trasferta europea. Farà di tutto per esserci quantomeno al ritorno, quando a San Siro ci sarà sold-out il prossimo 6 maggio. Ma oggi gli occhi sono puntati su Marcus Thuram. Alle 12 inizierà la rifinitura della squadra di Simone Inzaghi e lì si capirà se l’attaccante potrà essere convocato per Barcellona-Inter.

Pavard salta Barcellona-Inter, mentre Thuram ci spera ancora!

SPERANZA – Le sensazioni avute ieri da Thuram sono state positive. Nonostante si fosse allenato a parte, il francese ha comunque provato allunghi e strappi per testare l’adduttore. Se oggi dovesse confermare tale status fisico, allora ci sono ampie possibilità di vederlo a Barcellona. Quasi di sicuro no dal primo minuto, ma averlo anche per un breve spezzone fa tutta la differenza di questo mondo. Oggi giornata di vigilia di Barcellona-Inter tra conferenze stampa e rifiniture.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno