Thuram a secco in Milan-Inter: più pronto in un altro aspetto – CdS

Thuram è rimasto a secco nel derby tra Milan e Inter, perdendo il duello a distanza con Tammy Abraham, andato in gol. Il francese si è però sprecato in un’altra situazione di gioco.

A SECCO – Ancora niente gol per Marcus Thuram, che in questo 2025 rimane con appena tre sigilli: quello contro l’Empoli in campionato del 19 gennaio e la doppietta in Champions League contro il Feyenoord. Anche ieri, è rimasto con le polveri bagnate. L’attaccante francese ha duellato con i centrali del Milan Malick Thiaw e Matteo Gabbia, riuscendo ad essere più pronto ed efficace nel cucire il gioco che nel tirare conclusioni verso la porta del connazionale Mike Maignan. Alla fine, sottolinea il Corriere dello Sport, il duello a distanza con Tammy Abraham lo vince il rossonero, andato in gol per la quarta volta in questa edizione della Coppa Italia.

Thuram agli straordinari, in Milan-Inter cuce ma non segna

LAVORO EXTRA – Thuram sarà chiamato agli straordinari in questo finale di stagione, vista la condizione non perfetta dei propri compagni di reparto. Lautaro Martinez dovrebbe rientrare col Parma sabato, Taremi ne avrà ancora per una ventina di giorni, mentre Arnautovic ieri non ha giocato perché indisponibile. Insomma, il francese dovrà fare lavoro extra gestendo anche il problema alla caviglia che lo affligge ormai da un paio di mesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia