Thuram salta la finale Inter-Milan? I tempi di recupero. Correa scalpita!

Thuram questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio con l’Atalanta. Ecco i tempi di recupero dell’attaccante francese che potrebbe dunque saltare la finale di Supercoppa Italiana Inter-Milan. Chi prenderebbe il suo posto? Correa scalpita.

TEMPI DI RECUPERO – Marcus Thuram non sarà a disposizione dell’Inter per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma lunedì 6 gennaio alle 20 a Riad. Gli accertamenti strumentali a cui l’attaccante francese è stato sottoposto hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra, un infortunio che, seppur non grave, richiede prudenza nella gestione per evitare complicazioni. Lo staff medico interista ha optato per la sostituzione precauzionale, evitando di mettere a rischio il giocatore in vista della finale. I controlli svolti a Riad hanno confermato la necessità di uno stop temporaneo. Il club nerazzurro ha reso noto che la situazione di Thuram sarà rivalutata nella giornata di domenica, ma il suo forfait per la sfida contro il Milan appare ormai certo. La priorità è preservare il giocatore in vista degli impegni ravvicinati che attendono l’Inter, con quattro partite in dieci giorni, tra campionato e Champions League.

OBIETTIVO – L’assenza di Thuram in finale rappresenta una perdita importante per l’Inter, considerando il suo apporto determinante in questa stagione. La priorità del club è recuperarlo in vista degli impegni ravvicinati di gennaio, a partire dalla trasferta di campionato contro il Venezia e, soprattutto, per la delicata sfida di Champions League contro lo Sparta Praga il 22 gennaio. Inzaghi si affida quindi al resto della rosa per affrontare la sfida con il Milan, con la speranza che la squadra possa sopperire alla mancanza del suo centravanti titolare

Chi prenderà il posto di Thuram? Anche Correa pronto!

COPPIA D’ATTACCO IN FINALE – Con Thuram indisponibile, Simone Inzaghi dovrà ridisegnare l’attacco per il derby di Riad. Il favorito per affiancare Lautaro Martinez è Mehdi Taremi, entrato proprio al posto del francese nella semifinale contro l’Atalanta. L’attaccante iraniano offre fisicità e capacità di muoversi tra le linee, caratteristiche che lo rendono un partner ideale per Lautaro, soprattutto in una partita delicata come quella contro il Milan. Nelle ultime ore si registra la candidatura di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, sebbene non sempre convincente, ha mostrato segnali di crescita nelle recenti uscite.