Thuram risponde a Lukaku. Inter-Roma sarà una doppia sfida – TS

Romelu Lukaku contro Marcus Thuram, una sfida nella sfida. Inter-Roma sarà anche un battaglia franco-belga come spiega l’edizione odierna di Tuttosport.

RITROVO – In attesa di vedere in campo Inter e Roma, si accendono i riflettori sull’attacco nerazzurro e rossonero. Luci puntate su Marcus Thuram che in estate era arrivato come il successore di Edin Dzeko fino a prendersi la responsabilità di diventare la spalla titolare di Lautaro Martinez dopo l’addio di Romelu Lukaku. Il figlio d’arte, arrivato in sordina, con il passare del tempo ha scalato le gerarchie su Marko Arnautovic tanto da diventare l’attaccante titolare insieme all’argentino. Thuram ha saputo lavorare dal basso, fino al gol-gioiello nel derby contro il Milan. Da quella stracittadina ecco l’exploit del francese che è entrato di diritto nel cuore dei tifosi. Nel match di questa sera il francese avrà la vera chance di non far rimpiangere il primo Lukaku e mandare l’attaccante belga direttamente nel dimenticatoio. La sfida mentale tra Thuram e Lukaku sarà anche una chiave di lettura che Inzaghi e Mourinho terranno a mente. Un anno fa ci fu Dybala ad accendere il match, quest’anno invece sarà la volta di Big Rom con l’ex Juventus fermo ai box per un infortunio.

Inter-Roma, una sfida nella sfida

NUMERI – Per Inzaghi nessun dubbio di formazione in avanti, con la confermatissima coppia Lautaro Martinez-Thuram. Dall’altro lato come già ribadito da Tuttosport, ci sarà l’ex Lukaku. L’attaccante belga con la maglia della Roma sembra sia una garanzia di gol: 8 gol in 10 presenze ufficiali. Dall’altro lato un Thuram versione assistman (ben 7) e con un Lautaro Martinez che si sente più partecipe in fase offensiva. E proprio in vista di questa faida franco-belga, l’attaccante argentino si inserisce con una ritrovata spensieratezza: 11 gol in 9 giornate di campionato. Tra Lukaku e Lautaro Martinez sarà la prima sfida da avversari in campo visto che nella parentesi al Chelsea non ci fu modo di sfidarsi. Oggi l’occasione per rivedersi.

