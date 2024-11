Thuram riposa in Inter-Venezia, ballottaggio Arnautovic-Taremi: pro e contro in valutazione – TS

Nelle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Venezia di questa sera, occhio anche in attacco. Lautaro Martinez dovrebbe partire titolare, a riposare sarà invece Marcus Thuram. Sfida aperta, quindi, come riporta Tuttosport, tra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi per una maglia da titolare

ATTACCO DA COMPORRE – In attesa dell’allenamento di rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi studia le scelte per Inter-Venezia di questa sera. Soprattutto in attacco, con capitan Lautaro Martinez che, contrariamente a quanto si pensava negli scorsi giorni, non riposerà. Resterà però in panchina Marcus Thuram, per godersi un turno di riposo dopo le tante partite consecutive giocate. Al suo posto sarà sfida a due per una maglia da titolare fra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Entrambi in gol in UEFA Champions League contro la Stella Rossa, devono ancora sbloccarsi in campionato. Per la scelta, il tecnico valuta tutti i pro e i contro del caso, considerando anche le due sfide contro Arsenal e Napoli che attendono i nerazzurri dopo Inter-Venezia.

Marcus Thuram a riposo per Inter-Venezia, Inzaghi ne valuta uno fra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic

PRO E CONTRO – A essere in vantaggio al momento per una maglia da titolare in Inter-Venezia, al posto di Marcus Thuram, è proprio Marko Arnautovic. Il tecnico vorrebbe recuperarlo psicologicamente dopo la brutta prestazione contro lo Young Boys in Champions League, con tanto di rigore sbagliato. L’austriaco cerca di nuovo la fiducia dell’ambiente, ma il rischio è proprio il suo stato mentale. Specialmente giocando a San Siro, con il rischio che il pubblico possa spazientirsi con lui. Per quanto riguarda Mehdi Taremi, invece, non è ancora tagliato fuori dalla corsa a due per scendere in campo dal primo minuto. Tuttavia lui è, di fatto, l’attaccante titolare di coppa. Per questo potrebbe comunque rimanere a guardare questa sera, pronto per partire poi titolare mercoledì, sempre a San Siro, contro l’Arsenal.

