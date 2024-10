Thuram, Retegui chiama. Tocca a te rispondere in Inter-Juventus

Con una doppietta nel clamoroso 6-1 dell’Atalanta sul Verona, Mateo Retegui stacca Marcus Thuram nella classifica marcatori e diventa il primo giocatore in stagione a toccare la doppia cifra in Serie A (10). In Inter-Juventus tocca al francese rispondere

STACCATO – L’inizio di stagione di Mateo Retegui dopo il suo passaggio dal Genoa all’Atalanta è decisamente ispirato. In nove partite di campionato il nazionale italiano è il primo a toccare la doppia cifra, con dieci gol messi a segno. Gli ultimi due quelli di ieri in Atalanta-Verona, in un 6-1 che ha messo in mostra tutta la forza della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Staccato quindi Marcus Thuram nella classifica marcatori, ancora fermo a 7 dopo la tripletta che ha deciso Inter-Torino (3-2): a secco contro la Roma – decisivo Lautaro Martinez – il francese si trova a rispondere a Mateo Retegui in una sfida tutt’altro che semplice. Ovvero quell’attesíssimo Inter-Juventus di oggi alle ore 18.

LISTA DA COMPLETARE – La Juventus è una delle poche squadre a cui, la scorsa stagione, Marcus Thuram non ha segnato. Una voce nella sua lista da completare. Certo, ci aveva messo lo zampino nel precedente scontro diretto a San Siro terminato 1-0, protagonista nel causare l’autogol di Federico Gatti che decise la partita e, se vogliamo, anche il campionato. Chiaramente è impensabile che possa riuscire a riagganciare Mateo Retegui proprio con Inter-Juventus di questa sera, specialmente considerando come la fase difensiva dei bianconeri sia particolarmente rocciosa. Uno solo, infatti, il gol subito in otto giornate di campionato e soltanto su rigore, contro il Cagliari.