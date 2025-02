Thuram punta Napoli-Inter. Inzaghi valuta: l’alternativa è già pronta!

Marcus Thuram ce la farà a rientrare dall’infortunio in tempo per Napoli-Inter? Mentre Simone Inzaghi valuta le condizioni del francese, un altro attaccante si candida come prima alternativa.

ATTESA – Archiviata anche la sfida contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, si entra sempre di più nel clima Napoli-Inter. L’attesissimo match di campionato, in programma sabato alle ore 18.00, diventa un’importante spartiacque per la stagione delle due squadre, intente a battersi per la corsa al titolo di campioni d’Italia. In una partita dal così grande valore, sarà fondamentale per Simone Inzaghi poter tornare a contare su uno dei suoi fedelissimi. I riflettori in questi giorni, infatti, saranno puntati su Marcus Thuram, infortunatosi nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Genoa e per questo assente in Coppa Italia contro la Lazio.

Thuram torna in Napoli-Inter? Il punto sulle sue condizioni e sulle intenzioni di Inzaghi

LE SENSAZIONI – La domanda che i tifosi nerazzurri si pongono attualmente è se Thuram potrà tornare disponibile per Napoli-Inter e se potrà partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Tra oggi e domani ogni dubbio per Inzaghi potrà essere fugato grazie alle risposte dell’attaccante in allenamento. Lo staff nerazzurro sta valutando le condizioni del francese, che secondo Sky Sport 24 punta ad esserci sabato.

L’ALTERNATIVA – Dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio arrivano buonissimi segnali da Marko Arnautovic, che con la prodezza da fuori area si porta a quota quattro gol stagionali. La rete non è l’unica cosa positiva fornita dall’austriaco nel corso della serata: tanti i recuperi difensivi e gli ottimi spunti in fase offensiva. Tutto ciò induce Inzaghi a pensare proprio ad Arnautovic come sostituto di Thuram anche in Napoli-Inter, nell’eventualità in cui il francese non dovesse farcela. Intanto, si attendono novità anche sulle condizioni degli altri calciatori nerazzurri fermi in infermeria, ultimo Matteo Darmian.