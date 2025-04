Thuram, problema muscolare prima del Bologna: la nota dell’Inter

Dopo la conquista della semifinale di Champions League, un nuovo infortunio muscolare scombina i piani di mister Simone Inzaghi, a pochi giorni dalla sfida col Bologna. Riguarda Marcus Thuram, ecco le sue condizioni.

NOTA UFFICIALE – “Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Un infortunio che fortunatamente non preoccupano particolarmente. Domenica alle 18, l’Inter affronterà in trasferta il Bologna di Vincenzo Italiano, una delle squadre più in forma del torneo, in piena corsa per un posto in Champions League. Una gara delicata, che arriva in un momento già carico di tensione emotiva per i nerazzurri, reduci dalla sfida con il Bayern Monaco che ha regalato l’accesso alla semifinale contro il Barcellona.

Thuram sotto controllo, da verificare i tempi di recupero

NON PREOCCUPA – Lo staff medico monitorerà quotidianamente le condizioni del francese, con la speranza che si tratti solo di un affaticamento passeggero. Inzaghi spera di riaverlo presto, anche per arrivare nella miglior condizione possibile alla doppia sfida europea contro il Barcellona. L’Inter incrocia le dita: il calendario non aspetta, e ogni pedina sarà fondamentale.