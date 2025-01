Thuram problema fisico in Inter-Atalanta! Sostituito al 45′: il motivo

Inter-Atalanta semifinale di Supercoppa Italiana, 0-0 all’intervallo, con entrambe le squadre protagoniste di un primo tempo equilibrato e intenso. A inizio ripresa, l’attenzione si è concentrata su una sostituzione a sorpresa nella formazione nerazzurra: Marcus Thuram è stato sostituito.

PROBLEMA FISICO – L’Inter ha rapidamente fornito un aggiornamento ufficiale per chiarire la situazione legata a Marcus Thuram, sostituito per un problema fisico a inizio secondo tempo. L’attaccante francese è stato sostituito a inizio secondo tempo in via precauzionale a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Una scelta dettata dalla volontà di evitare rischi inutili, soprattutto in vista degli impegni futuri che attendono i nerazzurri in campionato e in Europa. Al suo posto Mehdi Taremi, che nel corso di questa stagione non ha trovato tanto spazio da titolare, anche se adesso sarà chiamato a rispondere presente.