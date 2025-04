Thuram, personalizzato ad Appiano Gentile! Le sensazioni – Sky

Marcus Thuram oggi si è allenato ad Appiano Gentile, ma non ancora con i compagni. L’affaticamento muscolare gli sta creando problemi più del previsto, da Sky Sport le ultime sul calciatore.

INFORTUNIO – Il tema caldo in questi giorni riguarda le condizioni di Marcus Thuram. Il francese non è ancora certo della sua presenza a Barcellona per l’andata della semifinale di UEFA Champions League e Simone Inzaghi è particolarmente preoccupato per la situazione. La speranza è che sia almeno a disposizione per il match in Spagna e il calciatore sta lavorando per far sì che possa essere in panchina.

Thuram, il lavoro previsto prima di Barcellona

RECUPERO – Thuram si è allenato oggi ad Appiano Gentile e ha svolto lavoro personalizzato secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport. L’attaccante dopo la sessione ha comunque lasciato il centro di allenamenti e non rimarrà in ritiro con la squadra in occasione della partita con la Roma. Era già sicura la sua assenza dalla gara di campionato, che guarderà purtroppo solamente dalla tribuna. Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni e dall’attacco titolare di domani si capirà anche qualcosa di più su Thuram e la possibilità che ci sia a Barcellona. Nel caso in cui inizi Marko Arnautovic, favorito per ora, è più probabile che il numero 9 torni disponibile. Ciò considerando l’assenza dalla lista UEFA di Joaquin Correa.