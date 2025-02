Thuram parzialmente in gruppo! Esami per Correa: la situazione in attacco – Sky

A meno di 24 ore dalla sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, l’Inter continua la preparazione con uno sguardo attento alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Nella seduta odierna ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha ricevuto importanti aggiornamenti dallo staff medico riguardo Marcus Thuram e Joaquin Correa, entrambi reduci da problemi fisici che mettono in dubbio la loro presenza nella sfida di domani.

PARZIALMENTE IN GRUPPO – Le condizioni di Marcus Thuram restano sotto stretta osservazione. L’attaccante francese, assente nell’ultima gara di campionato contro il Genoa a causa di un fastidio alla caviglia, ha svolto oggi una doppia sessione di allenamento: una prima parte insieme al gruppo e una seconda fase con lavoro personalizzato. Il segnale è positivo, ma lo staff medico dell’Inter preferisce mantenere un approccio cauto. La sua presenza contro la Lazio resta in dubbio e verrà decisa solo dopo l’allenamento di rifinitura previsto per domani mattina. Inzaghi spera di poter contare almeno su uno spezzone del francese, fondamentale nello scacchiere offensivo nerazzurro.

NIENTE LAZIO – Più chiara la situazione per Joaquin Correa. L’attaccante argentino era uscito al termine del primo tempo della sfida contro il Genoa a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno escluso lesioni strutturali, ma il dolore persiste e lo staff medico ha deciso di non rischiare il giocatore. Correa salterà quindi la sfida contro la Lazio e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno in vista dei prossimi impegni di campionato. Con Correa out e Thuram in forte dubbio, Simone Inzaghi si trova costretto a rivedere le sue strategie offensive. Lautaro Martinez resta l’unica certezza al centro dell’attacco, mentre Marko Arnautovic e Mehdi Taremi potrebbero partire titolare contro la Lazio, per far rifiatare l’argentino.