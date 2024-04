Thuram osservato speciale di Udinese-Inter: fiducia e richiesta – CdS

Thuram attende di scendere in campo in Udinese-Inter, stasera alle 20.45, anche per mettere da parte un momento personale complicato. Il primo da quando veste la maglia nerazzurra. Il Corriere dello Sport evidenzia le sue difficoltà.

A SECCO – Venerdì 16 febbraio. Questa è la data dell’ultimo gol di Marcus Thuram. Era il 17′ di Inter-Salernitana, quando sbloccava il poker in una partita dominata. Poi l’infortunio nella partita dopo, contro l’Atlético Madrid, e da quando è tornato Tikus non è stato più lo stesso. Thuram è rimasto a secco per sei partite, quattro di Serie A e due di Champions League, per un totale di 418′. Troppo, rispetto a quanto aveva abituato in stagione: Udinese-Inter sa di ripartenza.

LA FIDUCIA – Simone Inzaghi metterà Thuram regolarmente al fianco di Lautaro Martinez stasera in Udinese-Inter, chiedendogli di ritrovare la via della rete. Il Corriere dello Sport evidenzia come il numero 9 abbia perso brillantezza, complice anche l’infortunio. I dodici gol stagionali rimangono, ma c’è da riprendere la marcia a livello realizzativo. Sia per completare l’opera e raggiungere l’obiettivo tricolore, sia per arrivare al meglio agli Europei di giugno, che Thuram vuole giocare da protagonista con la Francia. Ma prima c’è Udinese-Inter e un finale di stagione in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia