Thuram, novità! Infortunati Inter: due ad un passo dal recupero – SM

Aggiornamenti in casa Inter per quanto riguarda due infortunati. Novità anche riguardo a Marcus Thuram.

LA SITUAZIONE – Ad Appiano Gentile non c’è solo la Nazionale italiana che prepara la sfida contro la Germania, in programma questa sera a San Siro. Anche l’Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina per iniziare la preparazione all’Udinese, seppur a ranghi ridotti. Gli aggiornamenti dati da Sport Mediaset fanno sorridere Simone Inzaghi: Federico Dimarco e Matteo Darmian proseguono il lavoro sul campo e sono vicini al rientro in gruppo. Una buona notizia con i nerazzurri: è in via di definizione l’emergenza sulle corsie laterali, aspettando gli esiti degli esami di Denzel Dumfries.

Infortunati Inter, non solo Dimarco e Darmian: Thuram torna ad allenarsi

ATTACCO – Mentre nel reparto offensivo dell’Inter, c’è molta preoccupazione per le condizioni di Lautaro Martinez. Aspettando maggiori accertamenti programmati nei prossimi giorni, il capitano nerazzurro è stato fatto rientrare a Milano dall’Argentina, per un problema al bicipite femorale sinistro. Anche il partner d’attacco di Lautaro, Marcus Thuram, aveva lasciato nei giorni scorsi il ritiro della Francia per proseguire le cure alla caviglia sinistra dolorante a Milano. La novità è che da domani l’attaccante francese tornerà ad allenarsi in campo, probabilmente facendo un lavoro personalizzato. Inzaghi spera di riavere almeno il suo numero 9 pronto per il match contro l’Udinese.